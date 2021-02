Im Landkreis Schwandorf Corona-Ausbruchsgeschehen in zwei Senioreneinrichtungen offiziell für beendet erklärt

Mit 20 Fällen am Montag, 1. Februar, steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwandorfauf 4.212.

Landkreis Schwandorf. Diese Zahl nannten am Dienstag sowohl das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Auch die Sieben-Tage-Inzidenz wird übereinstimmend mit 80,5 angegeben. Verstorben ist am Dienstag eine 67-jährige Heimbewohnerin. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen steigt damit auf 105.

Im Hinblick auf Verdachtsfälle der britischen Mutation wurde am Dienstag eine weitere Ganzgenomsequenzierung eingeleitet. Eine Person, die eine ausgeheilte bestätigte Infektion hatte, danach negativ getestet wurde und wochenlang beschwerdefrei war, zeigt erneut Symptome und weist aktuell eine positive Testung auf.

In den Loew-Werkstätten in Wernberg-Köblitz wurden ein Mitarbeiter und ein Betreuer positiv getestet. Eine Reihentestung findet heute statt. Im Elisabethenheim in Schwandorf wurde eine mitarbeitende Person positiv getestet. Erfreulich ist, dass in zwei Einrichtungen das werden konnte. Das gilt für die Loew-Einrichtung in Glaubendorf (Markt Wernberg-Köblitz) und das Altenheim „Phönix“ in Maxhütte-Haidhof.