Coronavirus Impfbereitschaft steigt stetig – mehr als 1.100 Mitarbeiter am Klinikum Amberg geimpft

Sowohl mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer als auch von Moderna wurde das Klinikum St. Marien Amberg berücksichtigt. Foto: Klinikum/Wendl

Etwas mehr als 1.100 Mitarbeiter sind mittlerweile am Klinikum St. Marien Amberg gegen Covid-19 geimpft worden. Insgesamt sind auf dem Klinikumsgelände einschließlich der Dienstleistungsgesellschaft und dem Medizinischen Versorgungszentrum mehr als 2.100 Menschen tätig. Wie am Donnerstag, 28. Januar, bereits mitgeteilt, macht das etwas mehr als 50 Prozent der Belegschaft aus – den Teil der Mitarbeiter eingerechnet, der bei einer weiteren Impfaktion am vergangenen Wochenende erstgeimpft worden ist.