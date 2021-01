Statistik 23 Infektionen und zwei Todesfälle im Landkreis Schwandorf

Mit 23 neuen Fällen am Donnerstag, 28. Januar, steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Schwandorf auf 4.138.

Landkreis Schwandorf. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und vom Robert-Koch-Institut übereinstimmend mit 67,6 angegeben. Verstorben sind zwei Männer, womit die Zahl der Todesfälle auf 104 ansteigt. Der 79-Jährige war Heimbewohner, der 82-Jährige hatte zu Hause gewohnt

Die Ergebnisse der Reihentestung in der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld liegen erst sehr vereinzelt vor. Bislang wurde eine positive Bewohnerin neu identifiziert. Eine abschließende Beurteilung ist erst mit Vorliegen aller Testergebnisse möglich. Diese sind im Laufe des Wochenendes zu erwarten.

Im Elisabethenheim in Schwandorf erfolgte Am Freitags nochmals eine Reihentestung der gesamten Einrichtung. Aus dem Seniorenheim „Am Sand“ in Wernberg-Köblitz wurden weitere sechs Bewohner wegen einer Verschlechterung ihres Allgemeinzustands in ein Krankenhaus verlegt. Von insgesamt 30 positiv getesteten Bewohnern werden dann elf stationär behandelt.

Im Haus „Valentin“ in Nittenau ist die Endtestung für Montag geplant. In der Einrichtung „Die Burg“ in Burglengenfeld gibt es einen positiven Schnelltest. Ein PCR-Test wird folgen, um den Befund abzuklären.