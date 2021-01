Landkreis Amberg-Sulzbach Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt – weniger neue Fälle in den vergangenen zwei Wochen

In den vergangenen zwei Wochen wurden im Landkreis Amberg-Sulzbach 110 neue COVID-19-Fälle registriert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach hervor, das sich dabei auf eine Statistik des Gesundheitsamtes Amberg beruft.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Dem Zahlenwerk zufolge stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Fälle seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres auf 2.650. Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Amberg-Sulzbach liegt aktuell laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 57,3. „Dies zeigt, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Amberg-Sulzbach weiter verlangsamt“, sagt Landrat Richard Reisinger.

Die Lockdown-Maßnahmen im Freistaat scheinen ihre Wirkung zu entfalten. Waren es laut Gesundheitsamt in den ersten zwei Wochen des Jahres noch 157 neue COVID-19-Erkrankungen, ist die Zahl jetzt um ein Drittel gesunken. Noch vor zwei Wochen meldete das RKI für den Landkreis Amberg-Sulzbach einen Inzidenzwert von 107,7, dieser Wert hat sich in den vergangenen 14 Tagen nahezu halbiert. Eine „erfreuliche Momentaufnahme“, sagt Landrat Richard Reisinger, der dennoch weiterhin zur Vorsicht und Umsicht mahnt. Bei den Zahlen der Neuinfektionen scheint sich aktuell zwar eine leichte Entspannung abzuzeichnen, nichtsdestotrotz ist und bleibt die Lage auch mit Blick auf neuartige Virus-Mutationen in Bayern fragil. „Wir müssen dranbleiben und dürfen nicht locker lassen“, wird der Landkreischef in der Mitteilung seines Hauses zitiert.

Laut der vom Landratsamt Amberg-Sulzbach veröffentlichten Statistik traten in den vergangenen 14 Tagen in insgesamt acht (Birgland, Ensdorf, Etzelwang, Gebenbach, Hirschbach, Hohenburg, Rieden und Weigendorf) der 27 Landkreisgemeinden überhaupt keine neuen COVID-19-Fälle auf. In Gebenbach, Hirschbach und Weigendorf datieren die letzten COVID-Erkrankungen sogar aus dem Dezember 2020. Hinzu kamen in den vergangenen zwei Wochen dagegen zehn neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis Amberg-Sulzbach 104 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben.