Coronavirus Impfbetrieb im Landkreis Schwandorf nimmt Fahrt auf – in acht Seniorenheimen wurde bereits zweimal geimpft

Die bislang vollzogenen 4.630 Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Schwandorf entsprechen 3.400 geimpften Personen, von denen 1.230 bereits zweimal geimpft wurden.

Landkreis Schwandorf. 2.170 Personen sind bislang einmal geimpft. Bei den bereits zweimal geimpften Personen, bei denen die Impfserie abgeschlossen ist, handelt es sich um 630 Bewohner und Beschäftigte in Seniorenheimen, 450 Geimpfte im Impfzentrum in Nabburg und 150 Beschäftigte in Krankenhäusern. Die 3.400 geimpften Personen entsprechen bei 148.105 Einwohnern im Landkreis einer Impfquote von 2,3 Prozent.

In acht der insgesamt 20 Seniorenheime im Landkreis wurde bereits die zweite Impfung verabreicht. In einem Heim ist die Zweitimpfung nicht notwendig, da 100 Prozent der Bewohner positiv waren. In weiteren zehn Heimen erfolgen die Zweitimpfungen im Zeitraum vom 30. Januar bis 7. Februar. In einem Heim wird heute die Erstimpfung abgeschlossen. Hier erfolgt die Zweitimpfung in drei Wochen.

Ab Ende der Woche beginnt das mobile Impfteam mit den Erstimpfungen in den Behindertenheimen.