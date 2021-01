Krankenhaus St. Barbara Neuer Oberarzt verstärkt die Intensivstation in Schwandorf

Daniel Bruta ist neuer Oberarzt im Team von Chefärztin Dr. Regina Birk. Foto: Claudia Seitz

Einen neuen ärztlichen Mitarbeiter konnte Chefärztin Dr. Regina Birk für ihre Hauptfachabteilung Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus St. Barbara Schwandorf gewinnen: Seit Dezember gehört Daniel Bruta zu ihrem Oberärzte-Team. Er folgt damit auf Dr. Barbara Dünzl, die, nach elf Jahren am Haus, Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.