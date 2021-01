Medizin Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Amberg erfüllt höchste Anforderungen bei minimal invasiven Eingriffen

PD Dr. Thomas Papathemelis. Foto: Klinikum/Dietl

Schlüsselloch-Operationen – dahinter stecken minimal-invasive Eingriffe, die mittlerweile zu den gängigen Operationstechniken gehören. „Gerade auch im Bereich der Frauenheilkunde und der operativen Medizin hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan“, so PD Dr. Thomas Papathemelis, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum St. Marien Amberg.