Pandemie FFP2-Masken für pflegende Angehörige werden in Teublitz im Rathaus ausgegeben

Für Personen, die Angehörige mit Wohnsitz in Teublitz pflegen, liegen ab sofort je drei FFP2-Atemschutzmasken gratis zur Abholung im Rathaus bereit.

Teublitz. Die Masken können zu den üblichen Rathausöffnungszeiten gegen Vorlage eines entsprechenden Bescheids von der Pflegekasse im Zimmer 17 abgeholt werden. Bitte klingeln Sie am Haupteingang, damit Sie Einlass erhalten. Um eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09471/ 9922-33 oder per Mail an benjamin.fremmer@teublitz.de wird gebeten.

Seit dem 12. Januar sind FFP2-Masken oder vergleichbare Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben. Sie bieten für den Träger eine erhöhte Schutzwirkung wenn sie richtig getragen werden. Dazu ist es vor allem wichtig, dass die Maske rundum gut abschließt und nur durch die Maske und nicht an ihr vorbei geatmet wird und dass sie getauscht wir, wenn sie durchfeuchtet oder nass geworden ist. Zur Verfügung gestellt werden die Schutzmasken vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.