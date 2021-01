Klinikum Amberg Virtueller Infoabend „Geburt und Geburtsvorbereitung“

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Informationsabende zu den Themen „Geburt und Geburtsvorbereitung“ für werdende Eltern im Klinikum St. Marien Amberg immer noch nicht stattfinden. Trotz dieser Situation ist das Klinikum weiterhin für werdende Eltern da.

Amberg. Das Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie das Team der Hebammen steht im Rahmen eines virtuellen Infoabends via „Lifesize“ gerne für Fragen zur Verfügung. „Nachdem die erste Aktion super angenommen wurde, gehen wir jetzt in die zweite Runde und bieten die virtuellen Geburtsinformationsabende immer am letzten Donnerstag im Monat an.“

Die nächste Videokonferenz findet dementsprechend am Donnerstag, 28. Januar, von 16 bis circa 17 Uhr, statt. Für Fragen zum Thema Geburt und Geburtsvorbereitung stehen wieder Dr. Sylvia Gisbert, Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, sowie die Leitende Hebamme, Klaudyna Golkowski, zur Verfügung.

Das Klinikum stellt auf der Startseite seiner Webseite im Internet unter www.klinikum-amberg.de einen Link zur Verfügung. Auf diesen Link müssen die Teilnehmer zum Zeitpunkt des Webinars klicken, um anschließend daran teilnehmen zu können. Es wird empfohlen, den Link vorab zu testen. Für eine aktive Teilnahme ist ein Smartphone mit Zugriff auf Kamera und Mikrofon oder ein internetfähiger PC, der über eine Kamera und ein Mikrofon verfügt, nötig. Für Interessierte, die anonym bleiben oder nur passiver Zuhörer sein wollen, gibt es in „Lifesize“ die Möglichkeit sowohl die Kamera als auch das Mikrofon auszuschalten. Für Teilnehmer, die anonym bleiben wollen, wird außerdem empfohlen, bei der Anmeldung ein Pseudonym zu verwenden. Um unnötige Hintergrundgeräusche zu vermeiden, werden die Teilnehmer gebeten, ihr Mikrofon in „Lifesize“ stumm zu schalten. Um den Referenten weiterhin zu hören muss der Lautsprecher eingeschaltet sein. Die Möglichkeit Fragen zu stellen besteht durch die Option „Hand heben“.