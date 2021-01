Zweitimpfung läuft Impfungen im Landkreis Schwandorf schreiten voran

Foto: 123rf.com

Im Landkreis Schwandorf wurden bis einschließlich Mittwoch, 20. Januar, 3.240 Impfungen durchgeführt. Davon wurden 1.670 Impfdosen vom mobilen Impfteam in Heimen, 1.160 im Impfzentrum in Nabburg und 410 in Krankenhäusern verabreicht. Die Impfungen laufen am Donnerstag weiter.