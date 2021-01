Schwandorf Caritas-Schwangerschaftsberatung – Individualität im Mittelpunkt

Das Leben wird komplexer, die Möglichkeiten zahlreicher. Das schlägt sich auch in der Familienplanung nieder. Bei individuellen Fragen in der Schwangerschaft bietet sich statt Google ein Termin bei einer Beratungsstelle an.

Schwandorf. Die Situation einer Schwangeren ist so individuell wie ihr Fingerabdruck. „Jede werdende Mutter hat andere Fragen. Daher empfiehlt sich aus unserer Sicht die psychosoziale Beratung“, erklärt Lisa Plümacher, Schwangerschaftsberaterin der Caritas in Schwandorf. „Ziel dieser Beratungsform ist es, Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensbereichen und -situationen ganz individuell zu unterstützen.“

Das Angebot der Caritas-Schwangerschaftsberatung richtet sich an alle werdenden Eltern, die zu einzelnen Themen Fragen haben oder in schwierigen Situationen Unterstützung suchen. Im Mittelpunkt stehen stets das Wohlbefinden sowie der soziokulturelle Kontext der Klientinnen und Klienten. Der kann oft nicht unterschiedlicher sein, was bereits am Beruf der werdenden Mutter liegen kann: „Selbstständig arbeitende Frauen stellen uns andere Fragen als angestellte oder verbeamtete Frauen“, sagt Plümacher, die seit gut einem Jahr bei der Caritas arbeitet. „Dann kommen noch weitere Faktoren hinzu: Ist es das erste Kind oder das dritte? Kommt die Schwangerschaft überraschend oder ist sie von langer Hand geplant? Wie sieht der Familienalltag aus? Welche Rolle spielt die Behinderung eines Elternteils? Und dann treten diese Hintergründe immer in unterschiedlichen Konstellationen auf.“

Auch ein Migrationshintergrund wirft noch einmal ganz andere Fragen auf. Plümacher leistete nach ihrem Abitur Freiwilligendienst in Kenia; im Rahmen ihrer ersten Stelle nach dem Studium arbeitete sie mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Von diesen Erfahrungen profitiert die gebürtige Mainzerin auch an ihrem jetzigen Arbeitsplatz: „Eine Schwangerschaft kann Einfluss auf das Bleiberecht haben. Gemeinsam klären wir die Situation und sehen dann weiter, unter welchen Voraussetzungen Schwangere aus dem Ausland Leistungen wie zum Beispiel Kindergeld beantragen können.“

Wichtig ist der Sozialpädagogin, dass die psychosoziale Beratung ein Unterstützungsangebot ist: „Wir liefern in der psychosozialen Beratung nicht nur Sachinformationen, sondern vor allem Orientierungs-, Planungs- und Handlungshilfen“, so Plümacher. „Damit begleiten wir die Klientinnen und Klienten auf ihrem Weg, statt ihnen eine vorgefertigte Lösung zu präsentieren, die die individuelle Situation außer Acht lässt.“

Besondere Bedeutung hat die psychosoziale Beratung auch im Bereich der Pränataldiagnostik. Ergebnisse aus Untersuchungen können werdende Eltern in Ausnahmesituationen versetzen. Durch eine orts- und zeitnahe psychosoziale Betreuung derartiger Krisen ist es Betroffenen möglich, diese besser zu bewältigen und auch zu verarbeiten, so der Pränatalmediziner Prof. Dr. Ulrich Gembruch vom Universitätsklinikum Bonn. „Selbstverständlich stehen wir auch bei diesen äußerst sensiblen Fragen Ratsuchenden zur Seite“, so Plümacher. Die Gesundheit von Mutter und Kind ist in Beratungsgesprächen häufig Thema. Daher legt das Team der Beratungsstelle auch besonderen Wert auf die Umsetzung der geltenden Hygieneregeln. „Leider bedeutet das auch, dass unsere Gruppenangebote derzeit nicht stattfinden können. Aber Einzelberatungen mit entsprechenden Maßnahmen sowie Telefon- und Online-Beratungen sind jederzeit möglich“, so Plümacher.

Die Caritas-Schwangerschaftsberatung in Schwandorf ist erreichbar unter der Telefonnummer 09431/ 9980680 sowie per Mail an schwandorf@caritas-schwangerschaftsberatung.de. Mehr Informationen findet man im Internet unter www.caritas-regensburg.de. Die Online-Beratung findet man im Internet unter t1p.de.