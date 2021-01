Die Stadt Amberg informiert FFP2-Masken an Bedürftige und pflegende Angehörige sind auf dem Weg

Foto: Ursula Hildebrand

Seit Montag, 18. Januar, ist in Bayern das Tragen von FFP2-Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen Pflicht. In diesem Zusammenhang hat das bayerische Gesundheitsministerium ein Kontingent mit Masken an die Kreisverwaltungsbehörden ausgegeben und um eine Verteilung an Bedürftige und pflegende Angehörige gebeten.