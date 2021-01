Maßnahmen in Lindenlohe Impfungen und höchste Hygienestandards geben Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter

„Wenn man es genau nimmt, ist unsere Klinik im Hinblick auf Corona wahrscheinlich einer der sichersten Orte in Deutschland.“ Hygienefachmann Reinhold Scharf und Pflegedienstleiterin Katrin Eger übertreiben nicht, wenn sie von der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe sprechen, denn die hier umgesetzten Hygienemaßnahmen sind konsequent, umfassend und erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards.

Schwandorf. Das ist laut Klinik-Geschäftsführer Daniel Weiß „auch deshalb von großer Bedeutung, weil bei uns der OP-Betrieb, die ambulanten Behandlungen, die Sprechstunden unserer Chefärzte und Leitenden Ärzte sowie unsere Notfallambulanz nahezu unverändert weiterlaufen“.

Für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten in Pandemie-Zeit tut man eine Menge in der ausgewiesenen Fachklinik für Orthopädie: Neben der Corona-Impfung der Mitarbeiter trage das gesamte Klinikteam ausnahmslos FFP2-Masken im Haus. „Natürlich“, so Eger und Scharf weiter, „werden alle Patientinnen und Patienten, ob ambulant oder stationär getestet“, das Tragen von FFP2-Masken ist für alle auch während der Sprechstunden oder in der Notfallambulanz Pflicht – und zwar gilt dies für Patienten wie für Angehörige, die diese begleiten.

Die Hygienemaßnahmen, die von einer eigenen Task Force am Hause koordiniert und der jeweiligen Lage entsprechend definiert werden, „folgen allen professionellen Ansprüchen“, unterstreichen Daniel Weiß und Prof. Dr. Heiko Graichen, der Ärztliche Direktor der Klinik: „Denn hier geht es um die höchstmögliche Sicherheit unserer Patienten und unserer Mitarbeiter.“

Allgemeinorthopädie, Endoprothetik, Sportorthopädie, Hand- und Wirbelsäulenchirurgie – Informationen zu den Ambulanzen und Sprechstunden findet man im Internet unter www.asklepios.com.