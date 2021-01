Luftrettung Bilanz für 2020 – „Christoph 80“ war 1.048 Mal im Einsatz

Hohe Einsatzzahlen auch in der Corona-Pandemie – das ist das Fazit, das die DRF-Gruppe anlässlich der Veröffentlichung ihrer Einsatzzahlen für 2020 zieht.

Weiden. Trotz erheblicher Herausforderungen durch das Virus konnten die Luftretterinnen und Luftretter durch schnell umgesetzte Maßnahmen an den Stationen, in der Werft, im Einsatzbetrieb und in der Verwaltung ihre Einsatzbereitschaft vollständig aufrecht erhalten. Die Hubschrauber und Flugzeuge der DRF-Gruppe wurden 2020 insgesamt 39.971-mal alarmiert.

Der in Weiden stationierte Hubschrauber „Christoph 80“ der DRF Luftrettung leistete im vergangenen Jahr insgesamt 1.048 Einsätze, davon 1.007 in der Notfallrettung und 41 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patientinnen und Patienten zwischen Kliniken. 2019 wurde „Christoph 80“ 1.240 Mal alarmiert. Die fünf in Bayern stationierten Hubschrauber der DRF Luftrettung wurden 2020 zusammen 5.623 Mal alarmiert.

Weitere Informationen zur Station Weiden findet sich im Internet unter www.drf-luftrettung.de.