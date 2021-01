Wasserwacht warnt Eisflächen auf Seen und Flüssen im Landkreis Schwandorf keinesfalls betreten

Foto: Wolfgang Dantl

Minus acht Grad am Morgen, zugefrorene Seen, drumherum Schnee: eine Winteridylle auf den ersten Blick. Aber leider nicht auf den zweiten, denn die Eisflächen sind aktuell sehr trügerisch. Die Temperaturen der letzten Tage um den Gefrierpunkt haben leider nicht dazu geführt, dass sich auf den Seen ausreichend dicke Eisflächen bilden konnten.