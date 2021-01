Pandemie 1.515 Corona-Schutzimpfungen in Amberg-Sulzbach und Amberg in der ersten Impfwoche

Im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg sind in der ersten Impfwoche bereits 1.515 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das teilten Landrat Richard Reisinger, Oberbürgermeister Michael Cerny und BRK-Kreisgeschäftsführer Sebastian Schaller mit.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Gemäß der Corona-Impfverordnung des Bundes genießt die Impfung vulnerabler Gruppen oberste Priorität. Und so wurde und wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch in Amberg und Amberg-Sulzbach vor allem in Senioren- und Pflegeeinrichtungen verimpft. 517 Dosen gingen an die Krankenhäuser in der Region.

Die Impfungen in Amberg und Amberg-Sulzbach seien reibungslos angelaufen. „Darüber sind wir mächtig stolz“, berichteten Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny unisono. „Es war ein logistischer Kraftakt, die Impfzentren mit den mobilen Impfteams in kürzester Zeit aufzubauen. Umso mehr sind wir glücklich und erleichtert zugleich, dass in der ersten Woche alles einwandfrei funktioniert hat“, so der Landkreischef. „Die Impfstoff-Lieferungen, die wir erhalten, werden mithilfe der mobilen Impfteams effizient nach der vorgegebenen Priorität in den Krankenhäusern sowie stationären Senioren- und Pflegeeinrichtungen verimpft“, sagte Reisinger weiter.

Probleme bereiten bislang nur die begrenzten Ressourcen an Impfstoff. „Hier sind wir abhängig davon, welches Kontingent wir zur Verfügung gestellt bekommen. Wegen der Unsicherheit bei den Lieferungen ist derzeit noch keine verbindliche Terminvergabe möglich“, so Oberbürgermeister Michael Cerny.

Allerdings stehen laut BRK-Kreisgeschäftsführer Sebastian Schaller kurzfristig immer wieder mal kleine Impfstoffmengen als Rückläufer aus den Einrichtungen zur Verfügung, die verimpft werden können. Der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach hat deshalb eine Vormerkliste eingerichtet, in die sich impfwillige Bürger mit einem Anspruch auf Schutzimpfung höchster Priorität eintragen können.

Die Eintragung ist ausschließlich online unter folgendem Link möglich: www,lamapoll.de

Sofern kurzfristig Impftermine frei werden, melden sich die Impfzentren telefonisch bei den auf der Vormerkliste eingetragenen Menschen.

Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, können dann Termine auch direkt vereinbart und das Impfangebot auch auf andere Angehörige der höchsten Priorisierungsgruppe ausgeweitet werden, vor allem auf Menschen über 80 Jahre.

Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny bitten die impfwilligen Senioren, die aktuell aufgrund der unregelmäßigen Lieferungen noch keinen Impftermin erhalten können, „noch um etwas Geduld“. Sobald Termine vereinbart werden können, informieren Landrat und Oberbürgermeister per Brief alle über 80-Jährigen, die gemäß der Impfverordnung des Bundes zur Impfgruppe der höchsten Priorität gehören, über die Möglichkeit sich impfen zu lassen und sich im Impfzentrum anzumelden.

Eine Anmeldung wird dann online oder telefonisch möglich sein.

In den BRK-Impfzentren in Amberg und in Sulzbach-Rosenberg wurde wie in ganz Bayern planmäßig am 27. Dezember mit den Corona-Impfungen begonnen und der vorhandene Impfstoff verimpft. Entgegen der Zusage des Bundes sollte Bayern in dieser Woche keine Impfstofflieferung erhalten. Dagegen hatten Gesundheitsministerin Melanie Huml und Staatssekretär Klaus Holetschek interveniert. Die nächste Impfstoff-Lieferung für Bayern wird nun für Ende dieser Woche erwartet, sodass die Corona-Impfungen auch in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach zügig fortgesetzt werden können.