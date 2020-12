Medizin COVID-19-Impfung für Beschäftigte am Burglengenfelder Krankenhaus

Das Impf-Team an der Asklepios-Klinik im Städtedreieck mit Geschäftsführer Andreas Neumann (rechts). Foto: Dr. Andreas Walberer

60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Tag. Sofort, nachdem der Corona-Impfstoff gestern für besonders gefährdete Patienten und Berufsgruppen verfügbar war und erste Impf-Dosen an die Asklepios Klinik im Städtedreieck geliefert worden waren, startete das hauseigene Impf-Team, sich gegenseitig und Kolleginnen und Kollegen gegen COVID 19 zu impfen. Dabei galt das erste Augenmerk insbesondere den Pflege- und Ärzteteams, die direkt mit (möglichen) Corona-Patienten in Berührung kommen.