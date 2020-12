Vorbereitungen abgeschlossen „Jetzt kann der Impfstoff kommen – Weiden ist bereit“

Foto: Stadt Weiden

„Jetzt kann der Impfstoff kommen – Weiden ist bereit.“ Mit diesen Worten kommentierten Oberbürgermeister Jens Meyer und Landrat Andreas Meier die Betriebsbereitschaft des neuen, gemeinsamen Impfzentrums für die Stadt Weiden und den Landkreis Neustadt an der Waldnaab im BRK-Gebäude in der Ulrich-Schönberger-Straße 11. in Weiden.