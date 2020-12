Pandemie Das Landratsamt sorgt für klare Verhältnisse zum Wohle der Bewohner der Seniorenresidenz Naabtalpark

Foto: 123rf.com

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz und die Heimaufsicht am Landratsamt Schwandorf haben am Samstag, 12. Dezember, um 18.42 Uhr eine einsatztaktische Entscheidung getroffen, nachdem eine dem Träger des Heimes in Burglengenfeld gesetzte Frist zur eigenverantwortlichen Regelung der Betreuung der Bewohner, die um 17 Uhr endete, ergebnislos und deutlich überschritten war und auch nicht mehr zu erwarten war, dass sich eine andere Lösung ergeben könnte.