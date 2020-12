Landkreis Schwandorf 77 Infektionen am Donnerstag – ein Todesfall

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. Dezember, gab es im Landkreis Schwandorf 77 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl ist auf 2.710 angestiegen. Verstorben ist ein 90-jähriger Mann, der in einem Heim – nicht in Burglengenfeld – gelebt hatte. Der Senior ist der 38. Corona-Tote im Landkreis.