Landkreis Schwandorf Zwei Tote und 50 neue Infizierte – die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI liegt bei 146,1

Foto: 123rf.com

Mit leider zwei Todesfällen, die am Donnerstag, 3. Dezember, zu vermelden sind, steigt die Zahl der mit und an SARS-CoV-2 verstorben Personen im Landkreis Schwandorf auf 30. Verstorben sind zwei Frauen im Alter von 92 und 93 Jahren, die in verschiedenen Heimen gelebt hatten.