Am Donnerstag 59 Fälle Corona-Lage im Landkreis Schwandorf – drei Klassen neu die Quarantäne, Ausbruch in Altenheim

Mit 59 neuen Corona-Fällen im Landkreis Schwandorf am Donnerstag, 19. November, steigt die Gesamtzahl auf 1.775. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt von 235,34 auf 203,55, da den neuen Fällen mehr Fälle gegenüberstehen, die genau acht Tage zurückliegen und damit aus der Sieben-Tage-Betrachtung wieder herausfallen.

Landkreis Schwandorf. Der Wert von über 200 ist immer noch sehr hoch und aktuell der höchste Wert der sieben Landkreise und drei kreisfreien Städte in der Oberpfalz.

Drei Schulklassen mussten am Freitag in Quarantäne geschickt werden. Betroffen sind eine siebte Klasse der Mittelschule Kreuzberg in Schwandorf, eine sechste Klasse der Mittelschule Schwarzenfeld und eine dritte Klasse der Grundschule Burglengenfeld.

Leider gibt es erneut einen COVID-19-Ausbruch in einem Altenheim, diesmal in Burglengenfeld. Zur Stunde liegen 18 positive Befunde vor. Für die gesamte Einrichtung besteht ein Aufnahme- und Besuchsverbot. Ausgenommen davon ist die Sterbebegleitung. Die Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt. Alle Mitarbeiter tragen geeignete Schutzausrüstung, dazu gehören eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil, Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhe. Reihentestungen aller Heimbewohner und Mitarbeiter werden durchgeführt. Um den Dienstbetrieb im Heim aufrecht zu erhalten, werden beschwerdefreie Mitarbeiter, die negativ getestet wurden, unter besonderen Maßgaben weiterarbeiten.