Klinikum Amberg Patientenversorgung sichergestellt – ambulanter Betrieb läuft uneingeschränkt weiter

Die Corona-Pandemie bestimmt den Alltag. Die Angst der Bevölkerung derzeit ins Krankenhaus zu gehen ist spürbar. Zunehmend stellt das Klinikum St. Marien Amberg fest, dass ambulante Untersuchungen verschoben oder abgesagt werden.

Amberg. „Dieses zurückhaltende Verhalten ist zwar verständlich, allerdings beobachten wir dies mit Sorge, denn Beschwerden und Symptome auszusitzen, kann gefährlich sein“, betont PD Dr. Marc Dauer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am Klinikum, und Mitglied der Covid-Koordinierungsgruppe.

Das Klinikum hat die vergangenen Wochen intensiv genutzt, um sich auf die Versorgung von Covid-Patienten vorzubereiten. Wie bereits berichtet werden Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion auf räumlich isolierten Normal- und Intensivstationen versorgt. Alle erforderlichen Maßnahmen dafür werden konsequent umgesetzt.

„Wir haben immer wieder Nachfragen, ob ambulante Untersuchungen bei uns noch stattfinden können. Diese Frage beantworten mit einem eindeutigen Ja“, betont PD Dr. Dauer. „Der ambulante Betrieb läuft in allen Kliniken weiter und Überweisungen sind jederzeit möglich.“ Gerade im Bereich der Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen sei Aufschieben das falsche Mittel. Die Darmspiegelung sei hier nur ein Beispiel. „Patienten müssen wirklich keine Angst haben, weder vor den Untersuchungen noch vor dem Ablauf in Zeiten von Corona oder einer möglichen Ansteckung“, so der Ärztliche Direktor Dr. Harald Hollnberger. „Es steht uns genug Schutzausrüstung zur Verfügung, die jederzeit bereitgestellt wird, um unsere Patienten zu schützen.“

Zusätzlich werden alle ambulanten Untersuchungen innerhalb des Klinikums unter höchsten Qualitätsstandards durchgeführt. Die Prozesse dafür sind genau definiert. Fragen zum Ablauf werden auch gerne von den Sekretariaten der Kliniken beantwortet. „Unser Regelbetrieb läuft nach wie vor weiter, unter Beachtung der Hygieneregelungen werden in den Kliniken auch weiterhin alle Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt“, stellt auch Klinikumsvorstand Manfred Wendl noch einmal richtig. „Bitte gehen Sie bei Beschwerden unbedingt zum Arzt. Patientensicherheit ist auch in dieser schweren Zeit unser höchstes Gut.“