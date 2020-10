Coronavirus Landrat und OB bitten, Halloween-Partys, Allerheiligenbesuche und Ferienaktivitäten einschränken

Die beiden Sieben-Tages-Inzidenzwerte des Landkreises Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden pendeln seit Tagen jeweils knapp über oder unter dem Wert von 200.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Landrat Andreas Meier und Oberbürgermeister Jens Meyer bitten daher die Bevölkerung eindringlich, am kommenden Wochenende vermeidbare private Kontakte wie beispielsweise private Halloween- Partys zu unterlassen, Familientreffen an Allerheiligen so klein wie möglich zu gestalten und auch während der nächste Woche anstehenden Herbstferien die Kontakte bei den Ferienaktivitäten vor allem in Innenräumen so gering wie möglich zu halten.

„Sollten die Zahlen weiter steigen, droht ein Lockdown ähnlich wie im

Berchtesgadener Land oder Rottal-Inn. Das will niemand von uns, weil die

damit verbundenen weiteren Kontaktbeschränkungen und Schließungen

drastische Auswirkungen insbesondere auf die Wirtschaft und die Schulen

und Kindergärten hätten. Bitte tragen Sie daher alles in Ihrem Bereich mögliche dazu bei, dass es nicht soweit kommt!“, appellieren Landrat Meier und Oberbürgermeister Meyer an die Bevölkerung.