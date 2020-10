Inzidenzwert steigt 17 neue Coronavirus-Fälle im Landkreis Schwandorf

Auf die neun Fälle, die seitens des Landratsamtes Schwandorf am Dienstag, 20. Oktober, mitgeteilt wurden , folgen 17 Fälle, die bislang am Mittwoch, 21. Oktober, erwiesen sind. Damit steigt die Gesamtzahl auf 681.

Landkreis Schwandorf. Die vorliegenden Fälle verteilen sich auf die Städte und Gemeinden wie folgt: drei Fälle in Teunz, je zwei Fälle in Neunburg vorm Wald, Oberviechtach und Weiding und je ein Fall in Maxhütte-Haidhof, Schwandorf, Bruck, Nabburg, Schmidgaden, Winklarn, Schwarzhofen und Schönsee.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Mittwoch, 0 Uhr, bei 20,96 und ist auf 26,4 angestiegen, da den 17 neuen Fällen nur drei gegenüberstehen, die aus der Sieben-Tage-Betrachtung herausfallen.