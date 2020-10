Stand am Freitag Die Sieben -Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Schwandorf bei 14,88

Am Freitag, 16. Oktober, sind drei neue Corona-Infektionen im Landkreis Schwandorf bekanntgeworden. Die positiv getesteten Personen wohnen in Dieterskirchen, Nabburg und Bruck.

Landkreis Schwandorf. Eine der in den letzten Tagen gemeldeten Personen musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell zwei Covid-Patienten stationär behandelt werden. . Gemäß der vom Ministerrat beschlossenen „Corona-Ampel für Bayern“ steht die Ampel bei diesem Wert auf Grün.

In der Zulassungsstelle am Landratsamt Schwandorf kann seit einiger Zeit wieder ohne vorherige Terminvereinbarung vorgesprochen werden. Der Einlass erfolgt von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr am Haupteingang des Landratsamtes. Gemäß den gebotenen Hygieneschutzvorschriften wird jedoch nur einer begrenzten Anzahl von Personen gleichzeitig Einlass in das Amtsgebäude gewährt.

Aktuelle Informationen können auf der Internetseite des Landkreises unter „Bürgerservice – Kfz-Zulassung/Führerschein“ abgerufen werden.