Corona im Landkreis Fünf Neuinfektionen übers Wochenende

Laut Landratsamt haben sich seit Beginn der Pandemie 586 Personen im Landkreis infiziert.

Landkreis Schwandorf. Über das Wochenende wurden im Landkreis Schwandorf vier Personen positiv auf COVID-19 getestet. Es handelt sich dabei um eine Person aus dem Gemeindegebiet Gleiritsch sowie drei Personen aus Neunburg v.W., wobei die Betroffenen nicht in Zusammenhang stehen.

Eine der in Neunburg v.W. verzeichneten Infektionen führte zur Schließung einer Klasse in der dortigen Grundschule. Am Montag bestätigte sich zudem ein Verdachtsfall aus der Gemeinde Schwarzach b. Nabburg. Demnach steigt die Zahl auf 586 Infizierte seit Beginn der Aufzeichnungen.