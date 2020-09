Übung Stadt Weiden bereitet sich auf möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vor

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 18. September, plant die Stadt Weiden im Rahmen der Vorbereitungen auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest ein Übungsszenarium in einem Waldabschnitt des Stadtgebietes. Es handelt sich hierbei um eine Übung im Bereich der Kadaverbergung unter Beteiligung verschiedener Institutionen (THW, Feuerwehr, Bauhof und so weiter).