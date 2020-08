Im Landkreis Schwandorf wurden am Freitag, 28. August, die Coronavirus-Fälle 551 bis 556 bestätigt.

Landkreis Schwandorf. Fünf neue Infektionen gibt es in Schwarzenfeld, eine neue Infektion in Wernberg-Köblitz.

Die Ergebnisse der zweiten Testung aller 114 Kontaktpersonen des Falles in Bodenwöhr liegen vor. Alle Befunde sind negativ und die Probanden zwischenzeitlich informiert. Die Quarantäne endet am Freitag mit dem 14. Tag nach dem Kontakt bei der Feier am 14. August.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage www.corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.