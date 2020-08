Pandemie Coronavirus-Fall in Hofer Kita – Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne

In einer Hofer Kindertagesstätte wurde eine Person positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Person hatte Kontakt zu einer Gruppe mit 18 Kindern sowie sechs Mitarbeitern.

Hof. Die engen Kontaktpersonen in dieser Personengruppe befinden sich derzeit in Quarantäne und werden am Montag, 24. August, in der Teststelle des Gesundheitsamtes Hof an der Freiheitshalle getestet. Allen Eltern und Geschwisterkindern der betroffenen Kita-Gruppe bietet das Gesundheitsamt Hof die Möglichkeit, sich ebenfalls am Montag, 24. August, in der Kita freiwillig zu testen lassen.

Kinder und Mitarbeiter, die in der Einrichtung kein Infektionsrisiko hatten, können sich in der Kita am Mittwoch, 26. August, auf Wunsch ebenfalls testen lassen. Alle nicht betroffenen Kinder und Mitarbeiter der Hofer Kita können weiterhin die Kita besuchen.