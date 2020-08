Coronavirus Zweiter Test bei Bodenwöhrer – Urlaubsrückkehrer negativ getestet

Foto: 123rf.com

Der Italienurlauber aus Bodenwöhr, der bei der Einreise an der Grenze am 13. August positiv getestet wurde, wurde sechs Tage später, am 19. August, vom Gesundheitsamt ein zweites Mal abgestrichen. Dieser Test brachte ein negatives Ergebnis.