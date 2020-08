Neuanschaffung Schnell und flexibel mit mobilem Röntgengerät

Stefanie Schwarzer und Marius Aach. Foto: Sandra Hänsel

Der detaillierte und unverstellte Blick auf Knochen, Bänder, Muskeln und Sehnen – in einer unfallchirurgischen und orthopädischen Klinik sind Untersuchungen anhand Ultraschall, Röntgen, Computertomographie (CT) oder Kernspinntomographie (MRT) elementare Bestandteile der Diagnose und der Therapie. So auch in der Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe, in der regelmäßig sechsstellige Beträge und mehr in neue Gerätschaften investiert werden.