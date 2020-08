Asklepios „Aus allen Perspektiven: Das Charlottenhofer Weihergebiet!“ – Fotowettbewerb sucht die schönsten Bilder

„Kaum eine Klinik liegt in solch idyllischer Umgebung. Als wir kürzlich ein Drohnenfoto der Umgebung betrachtet haben, sind uns abermals die üppige Natur, die Weiher und natürlich die Felder und Wiesen in unmittelbarer Nähe bewusst geworden“, so Marius Aach.

Schwandorf. Der Geschäftsführer der Asklepios Orthopädischen Klinik will diese Nachbarschaft visuell ins Krankenhaus holen und hat mit seinem Team nun einen eigenen Fotowettbewerb initiiert: „Wir wollen, dass jeder, der durch das Foyer und die Flure geht, der Heimat unserer Klinik auf Schritt und Schritt begegnet.“

Vorgegebenes Motiv des Wettbewerbs, der bis 18. September andauert, ist deshalb das Charlottenhofer Weihergebiet, in dem die Klinik liegt. „Aus allen Perspektiven. Unsere Heimat von seiner schönsten, aber auch spannendsten, originellsten, geheimnisvollsten und natürlichsten Seite – wir hoffen, dass wir viele neue Facetten unserer Region kennen lernen“, beschreibt Marius Aach die Idee hinter dem Fotowettbewerb. Bei der Prämierung, die von einer fachkundigen Jury vorgenommen wird, erhält der Fotograf des Siegerbildes 250 Euro, der zweite Platz ist mit 150 Euro sowie der dritte Platz mit 100 Euro dotiert. „Am wichtigsten aber“, so Marius Aach, „ist, dass die schönsten Bilder zuerst in einer Vernissage präsentiert werden und dann an den Wänden unserer Flure ihren dauerhaften Platz finden. Mit den Fotos bringen wir unseren Mitarbeitern und Patienten ein Stück ganz naher Natur in die Klinik.“

Der Fotowettbewerb richtet sich an alle Menschen, die gerne fotografieren. Der Abgabeschluss der Bilder ist der 31. August, am besten schickt man die Fotos als JPG-Dateien (30 mal 40 Zentimeter in einer Auflösung von mindestens 300 dpi) v per Mail an fotowettbewerb.lindenlohe@asklepios.com.