Pandemie Corona-Tests sind jetzt auch am Nürnberger Flughafen möglich

Foto: Epov/123rf.com

Reiserückkehrer können sich nun auch am Nürnberger Flughafen kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Eine entsprechende Teststation ist dort noch am späten Samstagabend, 25. Juli, in Betrieb gegangen. Dies hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Sonntag , 26. Juli, mitgeteilt.