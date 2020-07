Stadt Teublitz Eine neue Corona-Infektion im Landkreis Schwandorf

Nachdem im Landkreis Schwandorf am 4. Juni die letzte Infektion mit dem Coronavirus zu vermelden war und die Zahl der positiven Fälle seitdem konstant bei 508 blieb, wurde am Freitag, 10. Juli, eine neue Infektion bestätigt. Betroffen ist das Stadtgebiet Teublitz.

Landkreis Schwandorf. Bei den ersten 57 Fällen, die im Zeitraum vom 8. bis 24. März gemeldet wurden, wurden jeweils Wohnort, Alter und Geschlecht der betroffenen Personen mitgeteilt. Ab dem 25. März wurden wegen der Vielzahl der Fälle nur mehr die Zahlen mitgeteilt. Gerichtlich geklärt ist mittlerweile, dass der Wohnort zwar mitgeteilt werden darf, aber nur dann, wenn ansonsten keine Daten wie Alter und Geschlecht genannt werden, um zu gewährleisten, dass im betroffenen Ort keine Identifizierung möglich ist.

Demnach verbietet es sich auch, bei einer Neuinfektion Details mitzuteilen, ob es sich zum Beispiel um einen Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland, um eine Kontaktperson zu einem bisher positiven Fall oder um eine in das Krankenhaus eingelieferte Person handelt, die dort routinemäßig getestet wurde. Künftig werden also zu jedem neuen Fall der Name der Gemeinde, aber ansonsten keine weiteren Details mitgeteilt, da auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Patienten und deren Intim-, Privat- und Sozialsphäre zu beachten ist. Das Gericht hat es so formuliert, dass Wohnorte nur als „rein statistische Zahl“ mitgeteilt werden dürfen.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage des Landkreises im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.