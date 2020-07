Top 3 in Bayern Krankenhaus St. Barbara für Leistenbruch-OPs unter den sechs besten Kliniken in Deutschland

Chefarzt Dr. Detlef Schoenen (r.) und Leitender Oberarzt Dr. Alexander Lorenz verfügen über langjährige Erfahrung in der Hernienchirurgie. Foto: Marion Hausmann

Wer einen Leistenbruch (Leistenhernie) operativ behandeln lassen muss, ist bei Dr. Detlef Schoenen in den besten Händen. Der Chefarzt Allgemein-, Viszeral und Gefäßchirurgie am Barmherzige Brüder Krankenhaus St. Barbara Schwandorf hat von der AOK bescheinigt bekommen, bei diesem Krankheitsbild zu den zehn besten Kliniken in Deutschland zu gehören.