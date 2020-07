Gesundheit Kindergarten- und Bürgertreffpersonal frischt Erste-Hilfe-Kenntnisse auf

In Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und Kitas sind Kenntnisse in erster Hilfe unerlässlich. Damit die Handgriffe im Notfall unter Stress und Zeitdruck richtig sitzen, müssen die erlernten Maßnahmen regelmäßig wiederholt und geübt werden. Empfohlen wird ein Zeitraum von zwei Jahren.

Burglengenfeld. Das Personal des Josefine-Haas-Kindergartens und des Bürgertreffs am Europaplatz in Burglengenfeld hat nun seine Kenntnisse in lebensrettenden Sofortmaßnahmen aufgefrischt. Melanie McVeigh von Rescue-Train, Gesellschaft für Sicherheit & Notfalltraining, dozierte zu Themen wie Vitalfunktionen, stabile Seitenlage, Wundversorgung, Reanimation am Kind und Erwachsenen und den Einsatz eines Defibrillators. Schwerpunkt des Kurses waren Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Notfällen mit Kindern, aber auch generelle Unsicherheiten zu beseitigen und die Aneignung neuester Techniken der Ersten Hilfen.