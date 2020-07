Verstärkung für die Innere Medizin Asklepios-Klinik – mit Oberarzt Dr. Andreas Walberer hat Burglengenfeld nun einen Rheumatologen

Dr. Andreas Walberer. Foto: Uwe Moosburger

Es gibt wohl kaum ein anderes Krankenhaus vergleichbarer Größe, an dem so viele Fachrichtungen der Inneren Medizin an nur einem Abteilungs-Tisch sitzen: Gastroenterologie, Kardiologie, Schlaganfallversorgung, Geriatrie, Onkologie, Endokrinologie, Diabetologie, Notfallmedizin und ganz neu mit Dr. Andrea Walberer ein Rheumatologie und Nephrologie (Nieren- und Bluthochdruckerkrankungen) – mit ihm konnte ein Oberarzt gewonnen werden, dessen „Erfahrung und Fachwissen eine ideale Ergänzung für unsere Innere Medizin darstellen“, so Dr. Josef Zäch.