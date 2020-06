Corona-Zeiten Nähe und Hilfe in Zeiten des Abstands – Johanniter unterstützen pflege- und hilfebedürftige Menschen

Foto: Johanniter/Boris Breuer

Mit einem breiten Angebot an sozialen Diensten sind die Johanniter auch in Zeiten des Abstandes für die Menschen da. „Unser zentraler Ansatz ist es, für andere da zu sein“, betont Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern. „Daher setzt zum Beispiel der Johanniter-Pflegedienst alles daran, die von ihm betreuten Menschen gerade in diesen Zeiten im üblichen Umfang zu versorgen.“