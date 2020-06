Coronavirus Ergänzungen zu den Besuchsregelung im Klinikum St. Marien Amberg – ein Appell an alle Besucher

Nachdem der Katastrophenfall in Bayern aufgehoben wurde und das bayerische Kabinett auch Lockerungen im Bereich der Besuchsregelung in Krankenhäusern verkündet hat, hat das Klinikum St. Marien Amberg ein neues Konzept erstellt.

Amberg. Seit letzter Woche können die Patienten auch von verschiedenen Personen besucht werden. Auch Kinder zählen als Besucher. Die Beschränkung auf registrierte Besucher entfällt. Gleichzeitig sollen jedoch nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig Patienten besuchen. So möchte das Klinikum sicherstellen, dass die Abstandsregeln auch in den Patientenzimmern weiterhin eingehalten werden können. Erlaubt sind Besuche in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr. Zudem kann ein Patient in dieser Zeit auch mehrfach von verschiedenen Personen besucht werden. Das Klinikum empfiehlt, die Besuche mit Familie und Freunden zu planen, so kommt es nicht zu unerwünschten Wartezeiten.

Außerdem weist das Klinikum darauf hin, dass die Abstandsregeln zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden müssen. Sollten in Mehrbettzimmern gleichzeitig zu viele Personen anwesend sein, und dadurch die Sicherheitsabstände gefährdet werden, darf das Stationspersonal einschreiten. Bei pflegerischen und medizinischen Handlungen haben die Besucher das Zimmer zu verlassen.

„Wir weisen außerdem ausdrücklich darauf hin, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist, auch in den Patientenzimmern. Es sollte nie vergessen werden, dass dies dem Schutz der Patienten, der Besucher und dem Personal gilt“, betont der Kaufmännische Direktor Hubert Graf. Von staatlicher Seite ist das Nichttragen eines Mundschutzes eine Ordnungswidrigkeit und kann einen Hausverweis zur Folge haben. „Deshalb, bitte halten Sie sich an die Regeln“, so Graf weiter.

Nicht besucht werden dürfen weiterhin Patienten der Covid-19-Station sowie Patienten aus Pflege- und Seniorenheimen, die sich in Isolierung befinden.