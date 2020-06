Getestet Gemeinschaftsunterkunft Weiden – von 111 Getesteten nur ein weiterer Coronavirus-Fall

Nur ein weiterer Infektionsfall – dieses Ergebnis lieferte die Reihentestung, die in dieser Woche in der Gemeinschaftsunterkunft Weiden vom für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden zuständigen Gesundheitsamt durchgeführt wurde.