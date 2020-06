Lage stabil 15 Tage ohne neue Corona-Infektion im Landkreis Schwandorf

Der erfreuliche Trend der letzten beiden Wochen hält an. Im Landkreis Schwandorf ist kein neuer Coronavirus-Fall bekannt geworden.

Landkreis Schwandorf. Ab Montag gelten verschiedene Lockerungen. Für die Gastronomie wird die zulässige Öffnungszeit auf 23 Uhr verlängert. Für alle Geschäfte mit Kundenverkehr, in denen bisher eine Person pro 20 Quadratmeter Fläche zugelassen war, reichen künftig zehn Quadratmeter pro Person aus. Der Chorgesang im Bereich der Laienmusik wird wieder zugelassen. Voraussetzung ist ein Mindestabstand der Beteiligten von zwei Metern, regelmäßige Lüftungsintervalle und eine Begrenzung der Probendauer. Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern oder Vereinssitzungen sind mit bis zu 50 Gästen innen und bis zu 100 Gästen im Freien möglich. Wie betont, gelten all diese Änderungen ab Montag.

Mit der Aufhebung des Katastrophenfalls ergeben sich zahlreiche Änderungen. Die Tätigkeit der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) endet. Die letzte Videokonferenz-Lagebesprechung mit allen bisher Beteiligten wird am Montag stattfinden. Eng mit der Tätigkeit der FüGK sind die Funktionen des Ärztlichen Leiters im Leitstellenbereich Marc Bigalke, des Versorgungsarztes Dr. Univ. Bologna Stephan Gilliar, des Ärztlichen Fachberaters Dr. Jochen Spieß und der Fachberater von THW, Rotem Kreuz und Johanniter verbunden. All diese Funktionen enden mit der Aufhebung des Katastrophenfalls. Auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr endet. Die Contact-Tracing-Teams (CTT) zur Verstärkung des Gesundheitsamtes werden reduziert, aber nicht völlig aufgegeben. An die Stelle der FüGK tritt jetzt die Koordinierungsgruppe Schwandorf, die aus Mitarbeitern des Landratsamtes besteht. Soweit erforderlich, wird der Personaleinsatz mit eigenem Personal im notwendigen Umfang für den verbleibenden Arbeitseinsatz erhöht. Das Bürgertelefon und das Telefon für Terminvergaben bleiben bis auf Weiteres erhalten.