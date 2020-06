Pandemie Drei weitere Corona-Fälle in der Gemeinschaftsunterkunft Weiden

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 12. Juni, wurde bei 36 Bewohnerinnen und Bewohnern des Gebäudes 2 der Gemeinschaftsunterkunft Weiden in der Kasernenstraße vom für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden zuständigen Gesundheitsamt eine Reihentestung durchgeführt.