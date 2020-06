Pandemie Positiver Corona-Fall in der Gemeinschaftsunterkunft in Weiden − Reihentestung und Quarantänemaßnahmen

Nachdem bei einem Bewohner des Gebäudes 2 der Gemeinschaftsunterkunft Weiden in der Kasernenstraße am Donnerstag, 11. Juni, ein positiver Test auf SARS-CoV-2 bekannt wurde, führte das für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden zuständige Gesundheitsamt am Freitag, 12. Juni, eine Reihentestung von 36 Bewohnerinnen und Bewohnern durch. Die Ergebnisse der Tests sind in den nächsten Tagen zu erwarten.