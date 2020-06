Asklepios-Klinik Pro Patient ein Besucher für maximal eine Stunde am Tag – Besuchszeiten täglich von 10 bis 16 Uhr

Foto: Bernhard Krebs

Auch wenn in Deutschland und Bayern zunehmend die Beschränkungen angesichts der Corona-Pandemie gelockert werden, bleibt es aufgrund besonderer Sicherheitsansprüche in Krankenhäusern bei den bestehenden Regelungen. In einer Mitteilung erinnern deshalb die Verantwortlichen der Asklepios-Klinik im Städtedreieck daran, dass nach wie vor gilt: Besuchszeiten sind täglich zwischen 10 und 16 Uhr – und zwar nur für maximal eine Stunde und nur für einen Besucher pro Patienten.