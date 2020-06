Pandemie Sport – Berufsausübung oder nur eine Frage der Freizeitgestaltung?

Foto: 123rf.com

Sport ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, was wir täglich auch am Corona-Bürgertelefon des Landkreises Schwandorf spüren. Zuzugeben ist, dass es nicht immer ganz leicht ist, die in der Lebenswirklichkeit vielfältig existierenden Fallgestaltungen einem bestimmten Regelwerk korrekt zuzuordnen und verschiedentlich können auch Abgrenzungsfragen entstehen.