Corona-Pandemie Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt im Landkreis Schwandorf auf 2,72

Auch zu Beginn dieses Wochenendes gibt das Landratsamt einen kurzen statistischen Überblick zur Corona-Lage im Landkreis Schwandorf. Stand Freitag, 16 Uhr, sieht die Bilanz so aus: Bestätigte Infektionen sind 508 registriert, statistisch wieder genesen sind 449 Personen, fünf mehr am Donnerstag, bei 40 ist der Fall noch aktiv. Verstorben sind 19 Personen.

Landkreis Schwandorf. Auch wenn diese Tagesbilanz sehr erfreulich ist, bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend angesichts der seit Pfingstsamstag geltenden Lockerungen verfestigt. Am Freitag wurden Abstriche von über zehn symptomatischen Personen genommen, deren Ergebnisse voraussichtlich am Samstag vorliegen werden.

Der Großteil der in der Gemeinschaftsunterkunft in der Egelseer Straße in Schwandorf in Quarantäne genommenen Personen konnte aus der vorübergehenden Isolierung entlassen werden. Für eine Familie wird die Quarantäne am Montag aufgehoben, falls es bis dahin keine neuen Erkenntnisse gibt.

Verstorbene im Durchschnitt 74 Jahre alt

In unserer Pressemitteilung am 29. Mai hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass das Durchschnittsalter aller positiv getesteten Personen bei 49 Jahren liegt. Heute beleuchtet das Landratsamt die Altersverteilung der 19 leider verstorbenen Personen. Die jüngste an oder mit Corona verstorbene Person war 36, die älteste Person 99 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der 19 im Landkreis verstorbenen Personen liegt bei 74 Jahren (1.405 Jahre geteilt durch 19).