Diagnose Gehirntumor Klinikum St. Marien Amberg setzt am Welthirntumortag Zeichen

Die Diagnose Gehirntumor ist ein absoluter Schock. Zu diesem Zeitpunkt ist es besonders wichtig, sich als Arzt Zeit zu nehmen für den Patienten, weiß PD Dr. Hischam Bassiouni. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum St. Marien Amberg und in den Kliniken Nordoberpfalz AG.

Amberg. „Alles was man versteht, ist schon weniger bedrohlich“ -– dementsprechend setzen er und sein Team auf offene, aber empathische Worte. Ehrlichkeit und der Versuch die Angst zu nehmen, ist die Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient. „Die Resonanz von Patienten zeigt uns, das gelingt uns gut“, so PD Dr. Bassiouni. „Zeige ich Betroffenen die Bilder und erkläre ihnen, wie der Tumor entfernt werden kann, wird das Ganze für sie greifbarer.“ Am Ende ist zur Behandlung in den meisten Fällen eine Operation notwendig.

Der Welthirntumortag am Montag, 8. Juni, möchte Zeichen setzen. Ins Leben gerufen wurde er im Jahr 2000 von der Deutschen Hirntumorhilfe. „Der Welthirntumortag ist für uns als Klinikum eine gute Möglichkeit, um den Leuten zu sagen: Die Angst vor dieser Diagnose und vor einer Operation ist völlig nachvollziehbar. In der Regel führt eine OP aber zu einer deutlichen Verbesserung des Zustands und nicht zu einer Verschlechterung.“

Das Klinikum Amberg ist spezialisiert auf die Behandlung von Gehirntumoren, Rückenmarkstumoren sowie Schädelbasistumoren. Dank neuer Verfahren sind Operationen auch in kritischen Hirnregionen möglich. Modernste Technologien wie OP-Mikroskop mit Fluoreszenz-Technologie, ein hochmodernes Navigationssystem sowie Überwachung der Funktionen während der OP durch das sogenannte intraoperative Neuromonitoring stehen dem Klinikum hier zur Verfügung. Dies ermöglicht punktgenaues operieren und Funktionseinschränkungen durch die OP zu verhindern. „Unser Ziel ist es, ein optimales Behandlungsergebnis zu erreichen mit vollem Erhalt oder Wiederherstellung der Lebensqualität des Patienten.“