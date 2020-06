Coronavirus Quarantäne in der Gemeinschaftsunterkunft Neunburg ist aufgehoben

Mit einem neuen Coronavirus-Fall am Donnerstag, 4. Juni, steigt die Gesamtzahl im Landkreis Schwandorf auf 508.

Landkreis Schwandorf. Bei dieser neuen Infektion handelt es sich um eine Kontaktperson zu einer bestehenden Erkrankung.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Neunburg vorm Wald wurde die Quarantäne in allen drei Häusern heute aufgehoben. Alle 35 Abstriche aus Nachuntersuchungen sind negativ. Diejenigen elf Bewohner, für die die Pflicht zur Quarantäne noch besteht, sind derzeit nach Regensburg ausgelagert. Die Rückführung dieser Familien nach Neunburg erfolgt erst, wenn auch hier die Quarantänezeit abgelaufen ist.

Die drei Seniorennachmittage des Landkreises, die im Oktober in Oberviechtach, Burglengenfeld und Nabburg stattgefunden hätten, finden heuer nicht statt. Bei diesen Veranstaltungen wären jeweils mehrere Hundert vornehmlich ältere Personen zu erwarten gewesen. Gerade dieser Personenkreis muss aber besonders geschützt werden. Außerdem hätten in diesen Tagen die Musikgruppen engagiert werden müssen, was im Hinblick auf die Ungewissheit der Lage im Oktober fraglich gewesen wäre. „Wir bedauern die Absage dieser beliebten Veranstaltungsreihe sehr, aber wir sind davon überzeugt, auch im Sinne der Seniorinnen und Senioren die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, warb Pressesprecher Hans Prechtl um Verständnis für diesen Verzicht.

Der Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz soll ab dem 22. Juni wieder geöffnet werden. Bis dahin sind umfangreiche Organisations- und Schutzmaßnahmen zu treffen, die dem Kreisausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Juni zur Entscheidung vorgelegt werden. Träger dieser Einrichtung ist der Landkreis Schwandorf.