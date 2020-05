Tolle Aktion Überwältigender Erfolg – Stadt Amberg sorgt für das Material und rund 200 Näherinnen für 15.892 Masken

Foto: Susanne Schwab, Stadt Amberg

Unter dem Motto „Amberg näht“ hatte die Stadt Amberg Stoffe und Nähutensilien zur Verfügung gestellt und über die Freiwilligenagentur Ehrenamtliche dazu aufgerufen, Nasen-Mund-Bedeckungen zu nähen. Ziel war es, in den Zeiten, in denen Masken noch nicht so einfach zu bekommen waren, die ältere Bevölkerung sowie das Betreuungspersonal in Seniorenheimen und Kindertageseinrichtungen mit Alltagsmasken auszustatten.